Почему в автомобиле могут исчезнуть тормоза: как не попасть в передрягу

Почему в автомобиле могут исчезнуть тормоза: как не попасть в передрягу

На тормозах экономить – себе дороже. Поэтому используйте только проверенных производителей.

Часто водители, которые решают проверить технические характеристики своего автомобиля, могут столкнуться с тем, что в один из каких-то моментов у автомобиля пропали тормоза и чаще всего это бывает в самый важный момент.

ТСН.Авто подготовил для вас советы, как избежать такой ситуации.

Автомобильный тормоз – это замкнутая гидравлическая система и если ее герметичность теряется, тогда ждите беды. Поршень суппорта просто банально не сможет прижать колодку к диску и автомобиль не остановится. Также бывают случаи, когда тормозной материал колодки нагревается и они перестают работать. Колодка прижимается к диску, но не тормозит.

Чтобы избежать таких проблем, нужно просто придерживаться главных правил:

Покупая подержанный автомобиль, обязательно проверьте состояние тормозной системы. Если авто больше 10 лет, скорее всего тормозные шланги уже изношены, лучше их заменить, ведь именно они и есть главная причина разгерметизации системы. Также, когда будете менять шланги, вы одновременно замените и тормозную жидкость, что тоже очень важно. Но, конечно, нужно проверить состояние колодок и дисков, на тормозах лучше не экономить, потому что разогнаться легко, а затормозить уже проблема.

Словом, о качестве компонентов. Например, тормозная колодка, конечно цена не всегда соответствует качеству, но брать самые дешевые запчасти, особенно такие важные не стоит. В лучшем случае колодка будет просто сыпаться загрязняя диски и пищать, а в худшем может при нагреве сразу "плыть" и не тормозить. Выбирайте проверенных производителей, а если вы планируете гонять на своем автомобиле, лучше обратите внимание на керамические компоненты, они значительно меньше нагреваются и лучше тормозят.

Тормозные диски тоже очень важный элемент. За ним следует очень внимательно наблюдать. Когда диск стирается и выходит из размеров, при сильной нагрузке и прогреве автомобиль снова останется без тормозов. На любом СТО могут измерить толщину диска и сказать, нужно ли его менять. В некоторых случаях, когда толщина еще позволяет, диск можно проточить, чтобы убрать все неровности и вернуть плавность торможения.

Поэтому, для того чтобы не иметь проблем и не рисковать своей жизнью, хотя бы раз в 10 тысяч пробега при проведении ТО осматривайте тормоза и при необходимости сразу ремонтируйте.

Напомним, как собственноручно заменить тормозные колодки на собственном авто: советы автомобилистам.