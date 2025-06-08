Почему в новых автомобилях нет запасного колеса, и как быть водителям

Запасное колесо у автомобиля / © Pixabay

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Раньше запасное колесобыло неотъемлемой частью каждого автомобиля. Владельцы авто привыкли считать его обязательным аксессуаром, который обеспечивает безопасность в дороге в случае прокола. Однако сегодня производители все чаще отказываются от комплектации машин полноразмерным запасным колесом или даже «докаткой».

Об этом пишет Uamotors.

Причины отказа от запасного колеса в новых авто

Главная причина отказа от штатного запасного колеса — это оптимизация производственных затрат. Полноразмерное колесо — это дополнительные расходы на материалы, транспортировку и сборку. Кроме того, отсутствие запаски позволяет сэкономить вес автомобиля, что является важным фактором в прохождении современных экологических норм.

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Более легкие автомобили потребляют меньше топлива и меньше загрязняют окружающую среду. Таким образом, отказ от запасного колеса — это не только вопрос стоимости, но и экологической ответственности автопроизводителей.

Что вместо запасного колеса

Некоторые автомобили вообще не комплектуют базовыми инструментами для замены колеса — домкратом или баллонным ключом. Вместо этого автопроизводители предлагают несколько современных альтернатив:

Шины RunFlat — это специальные шины, которые позволяют продолжать движение даже при полной потере давления. Однако их использование ограничено: не более 100 км на пониженной скорости.

Ремкомплекты с герметиком — временное решение для закрытия небольших проколов. Они эффективны при мелких повреждениях, но не заменят полноценное колесо при серьезных повреждениях.

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Специалисты автосалонов и опытные водители советуют водителям, которые часто путешествуют на дальние расстояния или ездят за город, самостоятельно приобрести полноценное запасное колесо. Это дает уверенность в дороге и является надежным способом избежать длительных остановок в случае серьезной проблемы с колесом.

Отказ от запасного колеса в новых автомобилях — это тренд, связанный со стремлением производителей снизить вес и расходы, а также соответствовать современным экологическим требованиям. В то же время альтернативные технологии, такие как шины RunFlat и ремкомплекты, не всегда могут полностью заменить запаску. Поэтому для безопасности и комфорта водителям стоит рассмотреть возможность дополнительного приобретения полноценного запасного колеса.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 27 мая в Украине вступили в силу новые правила для водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки в ЕС. Ключевое изменение — внедрение смарт-тахографов, цифровых устройств для контроля рабочего времени водителя. Нововведение должно улучшить безопасность на дорогах и соответствовать европейским требованиям.