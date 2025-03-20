Почему весной нужна "прожарка" двигателя и как ее правильно делать

Зимой двигатель накапливает влагу и нагар, что ухудшает его работу. "Прожарка" весной поможет решить эти проблемы.

"Прожарка" двигателя – одна из тех процедур, о которых автовладельцы часто забывают, но она является важной частью подготовки автомобиля к весне.

Об этом рассказал руководитель департамента механического ремонта, сообщает ampercar.com.

Под термином "прожарка" понимают длительную езду на повышенных оборотах, что способствует очистке двигателя от грязи и отложений, накопившихся за зимний период. Благодаря такой процедуре из мотора и выхлопной системы удаляется влага, образующаяся из-за конденсации, а также очищаются свечи зажигания, клапаны и камера сгорания от нагара.

По словам автоэксперта, зимние условия оказывают негативное влияние на двигатель.

Также читайте Как не уничтожить двигатель: эксперт назвал 7 роковых ошибок во время проверки уровня масла

"Низкая температура замедляет процессы сгорания горючего, ухудшает испарение масла, из-за чего оно хуже смазывает детали. Кроме того, во время коротких поездок и медленного прогрева в двигателе накапливаются продукты неполного сгорания горючего, что приводит к образованию нагара и смолистых отложений. Эти отложения ухудшают работу силового агрегата, снижают его мощность и увеличивают расход горючего", – Объяснил эксперт.

Он рекомендует проводить "прожарку" в сухую погоду во избежание воздействия чрезмерной влаги. Для этого следует сначала прогреть двигатель на холостых оборотах в течение 5-10 минут до достижения рабочей температуры, а затем проехать не менее 30-40 минут.

Оптимальным вариантом будет маршрут, объединяющий городской и загородный режимы движения, чтобы мотор работал на разных оборотах. Если есть возможность, следует воспользоваться повышенным режимом оборотов, например, двигаясь по трассе со скоростью 100-120 км/ч. После завершения процедуры эксперты советуют проверить уровень и состояние моторного масла и при необходимости заменить воздушный и топливный фильтры.

Напомним, ранее сообщалось о пяти ошибках водителей, "убивающих" двигатели авто.