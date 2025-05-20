Почему водителей в Украине могут оштрафовать без их ведома: юристы рассказали как этого избежать

Полиция

Реклама

В Украине появилась новая мошенническая схема, к которой, по словам юристов, могут быть причастны сотрудники патрульной полиции. Водителям начали массово поступать сообщения о штрафах, которые они узнают уже постфактум — обычно через приложение «Действие». При этом никакие нарушения сами водители не фиксировали.

Об этом сообщает проект «Дорожный адвокат».

Ситуация часто разворачивается по одинаковому сценарию: на блокпосту или во время стандартной проверки документов полицейский общается с водителем вежливо, не выдвигает никаких претензий и отпускает с пожеланиями счастливой дороги.

Реклама

Чаще всего речь идет о якобы отсутствии страхового полиса. По словам юриста по административным делам, это грубое нарушение процедуры:

«Такие действия — это нарушение процессуальных норм, ведь рассмотрение административного дела должно происходить исключительно в присутствии предполагаемого нарушителя».

Юристы отмечают, что согласно законодательству, инспектор обязан объяснить суть нарушения, разъяснить водительские права и дать ему возможность высказать позицию или предоставить объяснения. Если же протокол или постановление оформляются тайно, без ведома водителя, это противоречит закону.

«Полицейский не имеет права оформлять штраф в „тихом режиме“. Это прямое нарушение Кодекса об админправонарушениях», — отмечает адвокат.

Реклама

Юристы также советуют не тратить время на жалобы руководству полиции — в большинстве случаев водители получают отказ в отмене штрафа и вынуждены обращаться в суд. Конкретно трибунал является главным методом отстоять свои права.

Кроме того, юристы советуют не ограничиваться только обжалованием штрафа, но и требовать вынесения отдельного постановления в отношении полицейских, допустивших нарушение: «Это позволяет инициировать служебное расследование и привлечь ответственных за дисциплинарную ответственность».

Также водителям советуют всегда фиксировать момент остановки и общения с полицейским на видео. Даже обычная запись на смартфон может стать доказательством того, что рассмотрение дела не происходило должным образом. Более того, как отмечают специалисты, полицейские, зная о наличии видеофиксации, значительно реже решаются на подобные нарушения.

Напомним, в Украине начали действовать обновленные правила обязательного техосмотра. Новые правила обещают серьезные изменения, жесткий контроль, обязательную фотофиксацию и ощутимый удар по кошельку.

Реклама