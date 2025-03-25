Почему водители авто из США в Украине получают штрафы: подробности

В Украине водители, купившие автомобили из США, все чаще получают штрафы за использование красных указателей поворота.

В Украине увеличивается количество штрафов для водителей автомобилей, ввезенных из США, из-за разницы в стандартных требованиях к указателям поворота.

Об этом сообщило издание mmr.

Американские "битки" приобрели популярность в последние годы: подержанные авто после ДТП покупаются на аукционах, ремонтируются и регистрируются в Украине. Однако водители часто не учитывают, что в США разрешены красные указатели поворота, в то время как украинские правила признают только желтые.

За такое нарушение полиция налагает штраф в размере 510 гривен. Хотя некоторые юристы пытаются оспорить эти штрафы в суде, большинство водителей просто их оплачивают.

Напомним, на дорогах Украины заработают дополнительные комплексы фиксации нарушений ПДД.

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