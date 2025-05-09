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Почему заправлять авто во время дождя опасно: объяснение
Заправка в дождь может повредить топливную систему авто. Почему вода в баке — это серьезная угроза?
Казалось бы, что может быть более привычным, чем заправить авто во время дождя? Но опытные автомобилисты знают: это — мина замедленного действия. Вода в топливе, коррозия, риск поражения током и даже пожар — вот лишь часть последствий, которых можно избежать, просто отложив заправку на час.
Об этом сообщило издание Автопилот.
Несколько капель дождя, попавших в открытый топливный бак, кажутся мелочью. Но со временем они накапливаются на дне, создавая слой воды под бензином. Топливная система «закачивает» эту смесь в двигатель, что приводит к коррозии, заклиниванию форсунок и дорогостоящему ремонту.
Еще более опасная ситуация — вода, которая попадает в топливо еще до заправки. Через микротрещины в резервуарах АЗС во время сливов влага просачивается в бензин. Вы платите за «разведенный» продукт, который снижает КПД двигателя и увеличивает расход.
Мокрая обувь скользит на заправке, а металлические колонки во время грозы становятся потенциальными проводниками молнии. Даже статическое электричество с мокрой одежды может вызвать искру при открытии бака.
Если дождь сильный — лучше дождаться его окончания. Или выбирать АЗС с навесами.
Напомним, опрос показал, какие электромобили ломаются реже.