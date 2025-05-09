Почему заправлять авто во время дождя опасно: объяснение

Заправка авто / © Associated Press

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Казалось бы, что может быть более привычным, чем заправить авто во время дождя? Но опытные автомобилисты знают: это — мина замедленного действия. Вода в топливе, коррозия, риск поражения током и даже пожар — вот лишь часть последствий, которых можно избежать, просто отложив заправку на час.

Об этом сообщило издание Автопилот.

Несколько капель дождя, попавших в открытый топливный бак, кажутся мелочью. Но со временем они накапливаются на дне, создавая слой воды под бензином. Топливная система «закачивает» эту смесь в двигатель, что приводит к коррозии, заклиниванию форсунок и дорогостоящему ремонту.

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Еще более опасная ситуация — вода, которая попадает в топливо еще до заправки. Через микротрещины в резервуарах АЗС во время сливов влага просачивается в бензин. Вы платите за «разведенный» продукт, который снижает КПД двигателя и увеличивает расход.

Мокрая обувь скользит на заправке, а металлические колонки во время грозы становятся потенциальными проводниками молнии. Даже статическое электричество с мокрой одежды может вызвать искру при открытии бака.

Если дождь сильный — лучше дождаться его окончания. Или выбирать АЗС с навесами.

Напомним, опрос показал, какие электромобили ломаются реже.

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