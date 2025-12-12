Почему зарядка электромобиля до 100% вредит батареям: эксперты объяснили риски

Электромобиль / © Pexels

Все больше водителей переходят на электромобили, но одна распространенная привычка продолжает вредить даже самым современным автомобилям — зарядка до 100% и длительное пребывание на зарядке. Эксперты отмечают: именно это быстрее всего изнашивает аккумулятор.

Об этом пишет UA.Motors.

По словам специалистов, верхняя часть шкалы заряда — от 80% до 100% — самая стрессовая для элементов батареи. В этот момент увеличивается напряжение и повышается температура, что создает дополнительную нагрузку.

В таких условиях внутри элементов возникают микроповреждения и со временем аккумулятор начинает терять емкость. На практике это означает меньшую дальность хода и старение батареи.

Еще одна типичная ошибка — оставлять авто подключенным к зарядке на несколько дней. Даже если заряд уже достиг 100%, уровень может немного проседать из-за температуры, а зарядка автоматически восстанавливает подачу тока.

Так образуются микроциклы — короткие донаборы заряда до максимального уровня. Именно они особенно вредны для батарей.

Наиболее чувствительны к полному заряду батареи типа NMC (никель-марганец-кобальт). Они теряют ресурс быстрее при неизменной зарядке до 100%.

Батареи LFP (литий-железо-фосфат) более устойчивы, но даже они не рассчитаны на постоянное длительное пребывание на максимальном уровне. И хотя иногда их действительно нужно заряжать «до потолка» для калибровки, делать это каждый день не стоит.

Как правильно заряжать электромобиль каждый день

Специалисты советуют:

держать заряд в пределах 50–80% для ежедневных поездок;

избегать заряда до 0%;

не оставлять авто подключенным без необходимости;

заряжать до 90% только перед долгой поездкой.

Такие простые привычки способны существенно продлить ресурс батареи и сохранить ее эффективность на годы.

