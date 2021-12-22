Почему зимой двери автомобиля примерзают к уплотнителям: эксперты дали советы, как с этим бороться.

В такой ситуации нужно быть очень аккуратным, чтобы не навредить своему автомобилю.

Только вспомните, когда ваш автомобиль ночует на улице, а не в теплом гараже или паркинге и ночью наступает сильный мороз, то с утра попасть в автомобиль очень тяжело. Все потому, что влага попала в середину двери и намертво прихватила ее.

ТСН.Авто подготовил для вас лучшие советы, как избежать этой проблемы.

Самая главная проблема кроется в самом резиновом уплотнителе, именно на нем собирается влага, которая при минусовых температурах замерзает и не запускает вас в авто. Но всегда помните, если такое произошло – никогда не нужно сильно дергать за ручку дверцы, ведь велика вероятность того, что она останется в ваших руках и дверь вы не откроете еще долго.

Чтобы уплотнитель двери сохранял свои свойства и не собирал в себе влагу, нужно регулярно его смазывать специальной силиконовой смазкой. Да еще и не каждое подойдет для этого, обязательно нужная смазка на основе полимеров, а не воды, как более дешевые аналоги. Также следует избегать минеральных смазок в составе.

Чтобы достичь наилучшего эффекта, лучше сначала нанести на тряпку, а потом осторожно намазать на резину, ведь если вы решите, что у вас железная рука и вы сможете нанести прямо из баллончика, тогда у вас могут быть проблемы. Если смазка попадет на обивку салона, то вывести ее будет очень тяжело, так что лучше с этим не играть.

Если у вашего автомобиля безрамочная дверь, то вам вообще нужно быть очень внимательным. Здесь мало того, что вы можете остаться без ручки и без окна. Поэтому пользуйтесь смазкой, а если и она не сильно поможет, тогда остается старый "дедовский" способ — чайник с теплой водой.

Напомним, чего не следует делать во время прогрева салона зимой: действенные советы водителям.