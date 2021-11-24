Илон Маск распродал акции Tesla практически на 10 миллиардов долларов

Миллиардер продолжает распродавать свои акции Tesla

10 ноября самый богатый человек мира по версии Forbes Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов из - за опроса в Twitter.

Миллиардер спросил у своей аудитории стоит ли ему продавать свои акции Tesla. После чего последовал инсайдерский отчет, что Маск продает акции, потому что якобы хочет покрыть свои личные долги, что и привело к падению.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

После этого Илон Маск начал распродавать акции небольшими партиями по 930 тысяч. С одной продажи глава SpaceX зарабатывает более 1 миллиарда долларов. Маск продал эти акции частично для выполнения налоговых обязательств, связанных с исполнением опционов на акции.

Илон Маск продолжил продажу акции своей компании, 23 ноября он продал 934 091 акцию за 1,05 миллиарда долларов.

Весь свой финансовый мир наблюдает за дальнейшими действиями миллиардера. Фаны Tesla переживают за судьбу компании.

Напомним, что недавно самый быстрый серийный автомобиль в истории от Tesla показал серьезную проблему на тестах.