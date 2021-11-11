Почти 40 лет на конвейере: Volkswagen снимает с производства исторический седан

Всего было выпущено более шести миллионов экземпляров этой модели.

Компания Volkswagen приняла решение снять с производства знаковый седан - Santana .

Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что Volkswagen Santana сходит с конвейеров с 1983 года. Это был первый автомобиль в истории немецкого концерна, производившийся в КНР.

Так, первую партию автомобилей собрали из 100 поступивших из Германии машинокомплектов. Уже через три года с производственной линии сошел 10-тысячный экземпляр модели, а к середине 1990-х уровень локализации Santana достиг 90%. На сегодняшний день в Китае собрано более 6 млн автомобилей Volkswagen Santana. В 90-х годах машина стала важнейшей моделью Volkswagen и символом экономического роста КНР.

Модель последнего поколения, в основе которой лежит шасси Skoda Rapid, выпускается с 2012 года. Седан доступен с 1,4- и 1,6-литровыми атмосферными бензиновыми моторами, развивающими 90 и 110 л.с. соответственно. Трансмиссии – 5-ступенчатая "механика" или 6-диапазонный "автомат". Кроме того, Santana доступна с 1,3-литровым 131-сильным турбомотором и "роботом" DSG. Преемника у Volkswagen Santana не будет.

Интересно, что Santana – не единственная модель, которая покинет конвейер совместного предприятия Volkswagen-SIAC. По информации Reuters, на заводе также завершится сборка Skoda Rapid и актуальной версии кроссовера Tharu. Представители марки заявили, что от Santana решили отказаться в пользу кроссоверов: так, освободившиеся мощности завода будут использованы для сборки T-Cross и рестайлингового Tharu.

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