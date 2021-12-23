Почти 600 тысяч электромобилей Tesla попали под расследование: названа причина

Они могут быть признаны опасными во время движения.

В новый скандал, похоже, попала компания Tesla.

Об этом сообщает Automotive News.

Так, Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) запустило второе расследование относительно Tesla: проверка охватывает 580 тысяч электромобилей, проданных с 2017 года по настоящее время. Причиной подобного решения является функция встроенных игр, вызвавшая массу беспокойства.

Так, в машинах Tesla можно запускать игры на бортовом компьютере прямо во время движения. Соответствующее обновление компания выпустила прошлым летом. Перед началом игры на экране появляется предупреждение, что при движении автомобиля могут играть только пассажиры. Игра начнется, как только пользователь нажмет кнопку, подтверждающую, что он пассажир. Однако, на эту кнопку может нажать и водитель.

Это, собственно, и привлекло внимание NHTSA. Эксперты опасаются, что игры будут отвлекать водителей и вызовут рост количества смертельных аварий, ведь отвлечение во время вождения – причина многих смертей на дорогах США.

В рамках официального расследования NHTSA эксперты оценят, насколько безопасна эта опция: для этого будет использоваться статистика запуска игр и проиграны несколько сценариев. Если функцию сочтут опасной, Tesla придется выпустить еще одно обновление и убрать игры с доступа. В надзорном ведомстве считают, что современный мультимедийный комплекс должен быть спроектирован таким образом, чтобы у водителя не было возможности отвлекаться на второстепенные задачи во время движения.

По данным NHTSA, только в 2019 году из-за невнимательности водителей в стране погибли 3 142 человека. И, вероятно, это количество занижено, потому что не все водители признаются, что не следили за дорогой. Особую тревогу у регулятора вызывают современные машины, набитые всевозможной электроникой, ведь каждый из девайсов, призванных повысить комфорт, может стать угрозой безопасности. А еще в 2017 году результаты исследования показали, что многие функции автомобильных информационно-развлекательных систем привлекают слишком много водительского внимания, становясь угрозой безопасности: ученые Университета Юты установили, что системы могут отвлечь внимание водителя на 24 секунды и дольше, и это может оказаться критическим в условиях дорожного движения

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