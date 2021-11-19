Почти 70% людей не знают, на чем ездят электрокары - исследование

Бензин, дизель и даже газ – такие ответы давали респонденты.

С каждым днем на дорогах появляется все больше электромобилей. Люди покупают их по разным причинам – кто-то для того чтобы экономить, а кому-то просто нравится концепция будущего. Но как оказалось, большинство людей даже не представляют, на каком топливе ездят электрокары.

Как выяснилось лишь 34 процента опрашиваемых, дали правильный ответ, все остальные были уверены, что "электрички" передвигаются на бензине. Об этом сообщает Carscoops.

И так, людей даже не смущает то, что в слове "электрокар" есть приставка — "электро". Они уверены, что там где-то скрывается традиционный двигатель внутреннего сгорания. В последний раз такой опрос проводили маркетологи компании Toyota в 2019 году, с тех пор ничего не изменилось. Так же 66% людей даже не представляют, что такое электрокар.

После этих вопросов решили узнать у людей, нужно ли заряжать от розетки гибридные автомобили. И здесь тоже промах. Большинство ответило, что да. Если что, авто с гибридной установкой могут работать с разряженной батареей и ездить только благодаря двигателю. Заряжать от розетки можно и нужно "плагин-гибрид", в этой компоновке авто может ездить как от электроэнергии, так и от обычного топлива, давая выбор его владельцу.

Неудивительно, что большое количество людей негативно относятся к электромобилям. Ведь, как показал опрос, они банально не знают, что это такое.

Хотим напомнить, что первый электромобиль был создан в 1841 году. А более современная популярная "электричка" Toyota Prius уехала на дороги 20 лет назад.