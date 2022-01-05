Почти миллион автомобилей Mercedes-Benz отзовут из-за опасного дефекта

Специалисты обнаружили серьезную проблему с системой охлаждения автомобиля.

Daimler сообщила владельцам автомобилей бренда Mercedes-Benz, что их дорогие авто могут загореться прямо во время движения. Также, что запустить отзывную компанию нет возможности, так как детали, которые нужны для ремонта пока недоступны.

Проблема затрагивает 800 тысяч автомобилей. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Как сообщил производитель – проблема связана с тем, что в движении давление в системе охлаждения поднимается и в наносе может произойти утечка охлаждающей жидкости, из-за чего компоненты двигателя нагреваются и может произойти пожар.

Так что владельцам таких авто нужно передвигаться очень осторожно и при появлении намеков на перегрев сразу обращаться к дилеру. Как только нужные детали снова появятся в наличии, Daimler планирует запустить отзывную компанию.

Вероятную проблему могут иметь следующие авто: GLE/GLS (W167), C-Class (W 205), E-Class (W213), S-Class (W222), S-Class (W223), E-Class Coupe (W238), GLC (W253), CLS (W257) и G-Class (W463).

Учитывая характер проблемы, лучше вообще не эксплуатировать такое авто, ведь если даже пожар не произойдет то двигатель можно быстро и легко перегреть и тогда владельца ждет дорогой ремонт.

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