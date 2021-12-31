Почти полмиллиона Tesla Model 3 и Model S попали под отзывную кампанию

У автомобилей обнаружили дефект камеры заднего вида и фиксатора багажника.

Компания Tesla заявила, что более 475 тысяч автомобилей попали под отзывную кампанию. Все дело в том, что в автомобилях обнаружили дефекты связанные с работой фиксаторов багажника и камеры заднего вида.

Под кампанию попали все автомобили Tesla Model 3 выпущен с 2017 года по 2020 год, а также некоторая часть Model S. Об этом сообщает портал Barron's.

Некоторые машины Model 3 рискуют остаться без камеры заднего вида, которая является обязательной опцией в США. Эта проблема возникает из-за того, что на заводе неправильно проложили сигнальный кабель и при каждом открытии багажника он понемногу перетирается.

А вот в автомобилях Tesla Model S выпущенных с 2014 года по 2020 год все немного посерьезнее. Там в любой момент может перестать работать фиксатор переднего багажника и при движении он может просто открыться, что очень опасно.

Поэтому к дилеру теперь должны вернуться 356 309 Model 3 и 119 109 экземпляров Model S. Самое интересное, что владельцы таких автомобилей есть и в Украине, а официального представительства Tesla в нашей стране нет. Поэтому им придется исправлять эти дефекты за свой счет или ехать в ближайший официальный сервисный центр, который расположен в Польше.

Напомним, недавно у электромобилей Tesla владельцы обнаружили новую проблему.