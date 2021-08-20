Почти три тысячи "лошадей" общей мощности: в Сети показали зрелищную битву на треке между Tesla и Rimac

Почти три тысячи "лошадей" общей мощности: в Сети показали зрелищную битву на треке между Tesla и Rimac

Для определения победителя было проведено несколько заездов.

В Сети опубликовали зрелищную битву на треке между двумя электрокарами — Tesla Model S Plaid и Rimac Rivera.

Так, блогеры решили выполнить серию заездов, каждый из которых показали на видео. Дистанция в 402 метра показалась им наиболее приемлемой. Сразу стоит отметить, что автомобили находятся в разной весовой категории, но результат все еще интересен.

Во время первого заезда водитель 1020-сильной Tesla стартовал заблаговременно, за счет чего ему удалось вырваться вперед. Но уже через доли секунды его опередил хорватский электрический гиперкар мощностью 1914 л.с. Разумеется, на финише Rimac Nevera был первым. Результат Tesla Model S Plaid — 9,27 секунды, Rimac Nevera — 8,65.

Кроме этого были сделаны еще три заезда. В каждом из них картина повторилась. Tesla не смогла стать первой ни в одном из них. Соответствующее видео с гонкой было опубликовано на YouTube-канале DragTimes.

Добавим, что Rimac Nevera, который совсем недавно получил статус "самого быстрого в мире серийного автомобиля", достигает 97 км/ч за 1,85 сек, 160 км/ч — за 4,3 сек, 299 км/ч — за 9,3 сек и пересекает 402 км за 8,6 сек. Максимальная скорость — 415 км/ч. Тираж Rimac Nevera ограничен всего 150 экземплярами стоимостью два миллиона евро каждый. Характеристики мощной Model S скромнее. Для разгона до 100 км/ч электрокару необходимо 2 секунды. Максимальная скорость — 322 км/ч.

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