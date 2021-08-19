Под Киевом маршрутка столкнулась с мопедом, на котором ехали женщина и девочка: видео

Предварительно, у женщины перелом ноги.

Под Киевом маршрутка столкнулась с мопедом, на котором ехали женщина и девочка.

Происшествие произошло в Буче, в ЖК "Центральный", 19 августа.

Об этом сообщает telegram-сообщество "Киев Сейчас".

Предварительно, у женщины перелом ноги.

Напомним, в Киеве на Печерске водитель авто не смог проехать по улице в связи с перекрытием движения из-за репетиции военного парада 18 августа. Затем достал пистолет и начал угрожать полицейским, которые регулировали дорожное движение. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

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