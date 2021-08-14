Под Киевом столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие (фото)

Под Киевом столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие (фото)

Возможно затруднение движения в направлении города Житомир.

Под Киевом на 36 км автодороги Киев — Чоп столкнулись три авто. Есть пострадавшие.

ДТП произошло сегодня, 14 августа, около 16 часов в селе Березовка.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Предварительно, водитель авто Mitsubishi не учел изменение дорожной обстановки и совершил столкновение сначала с автомобилем Skoda, а затем с авто Volkswagen.

Возможно затруднение движения в направлении города Житомир.

"Патрульные охраняют место происшествия и обеспечивают регулирование движения. На месте ДТП работают медики и следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении патрульной полиции.

Напомним, под Киевом с столкнулись Subaru и УАЗ, есть погибший. Перевернутые машины лежали на обочине.

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