Под Киевом столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие (фото)

Возможно затруднение движения в направлении города Житомир.
Под Киевом на 36 км автодороги Киев — Чоп столкнулись три авто. Есть пострадавшие.
ДТП произошло сегодня, 14 августа, около 16 часов в селе Березовка.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.
Предварительно, водитель авто Mitsubishi не учел изменение дорожной обстановки и совершил столкновение сначала с автомобилем Skoda, а затем с авто Volkswagen.
Возможно затруднение движения в направлении города Житомир.
"Патрульные охраняют место происшествия и обеспечивают регулирование движения. На месте ДТП работают медики и следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении патрульной полиции.
Напомним, под Киевом с столкнулись Subaru и УАЗ, есть погибший. Перевернутые машины лежали на обочине.