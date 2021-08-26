Под Киевом водитель умер за рулем, а машина слетела с дороги: травмирован ребенок (фото)

Под Киевом водитель умер за рулем, а машина слетела с дороги: травмирован ребенок (фото)

Семилетнего сына водителя, который находился в машине и травмировался, госпитализированы в больницу.

Под Киевом 53-летний водитель умер за рулем, а машина слетела с дороги. В результате травмирован 7-летний мальчик.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло в селе Лютеж.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Около 10:30 на автодороге Киев-Овруч в селе Лютеж автомобиль Ford вылетел в кювет. По предварительной информации, 53-летнему водителю стало плохо и он умер за рулем, после чего автомобиль слетел с дороги. Его 7-летнего сына госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции.

Тело мужчины будет направлено на экспертизу для установления причин смерти.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "естественная смерть") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ДТП с пассажирским автобусом в Киеве пострадал новорожденный ребенок.

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