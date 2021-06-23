Под стиль Volkswagen: в Сети представили, каким может быть кроссовер ЛАЗ

Под стиль Volkswagen: в Сети представили, каким может быть кроссовер ЛАЗ

Сейчас эта модель доступна только в рендерных изображениях.

Как известно, компания ЛАЗ, известная своими автобусами. Впрочем, сейчас она находится в крайне плачевном состоянии.

Изменить сложившуюся ситуацию, способен полный пересмотр сферы деятельности. Точнее, отказ от выпуска автобусов и запуск производства легковых автомобилей. Изменение концепции должно привести к появлению первого полноценного паркетника

Так, независимый дизайнер представил серию рендеров, которые показывают внешность нового кроссовера ЛАЗ-695 2021-2022, передает Naavtotrasse.

Представленная им новинка отличается компактными размерами и дизайном, стилизованным под модели Volkswagen. Столь выраженное сходство наводит на мысль, что новинка от ЛАЗ может базироваться на немецкой платформе MQB.

Соответственно, под капотом данного кроссовера, возможно, разместят 1,4-литровый турбированный двигатель, который используется на многих бюджетных моделях марки Volkswagen. Его максимальная мощность в зависимости от версии достигает 125 или 150 л.с. В первом случае агрегат сочетается с 6-ступенчатой ​​механической КПП, во втором — с 7-диапазонным "роботом".

naavtotrasse.ru

Несмотря на заявленное сходство, новый кроссовер ЛАЗ отличается рядом уникальных черт. Прежде всего, это касается переднего бампера, в который дизайнер встроил 2 широких воздухозаборника, слегка углубленных внутрь. Также представленная ​​модель выделяется высоким клиренсом, что косвенно свидетельствует в пользу неплохих внедорожных качеств. Корма у данной новинки тоже стилизованная под модели Volkswagen. Но в отличие от них, у кроссовера ЛАЗ сзади расположены стандартные фонари большого размера.

naavtotrasse.ru

Кроме указанного турбомотора кроссовер ЛАЗ-695 2021-2022 может получить наддувный агрегат объемом 1 литр. Его максимальная отдача достигает 116 л.с. Этот двигатель уже устанавливается на T-Roc и Taos — две сравнительно недорогие новинки Volkswagen.

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