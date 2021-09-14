Подержанные автомобили из США в Украину стало труднее доставить: что известно

Подержанные автомобили из США в Украину стало труднее доставить: что известно

Это, в конце концов, повлияло и на ценообразование.

Доставить автомобили с пробегом из США в Украину стало намного труднее.

Об этом говорится в UBR.

Как рассказал один из директоров компании, которая занимается доставкой подержанных автомобилей из США в Украину, отгрузить авто с Западного побережья стало практически невозможно. Он рассказал, что морские терминалы в регионе практически "забиты под завязку", поэтому машины физически некуда ставить.

В конце концов, это повлияло и на ценообразование. Если на прошлой неделе определенная модель стоила 12-13 тысяч долларов, то на этой ее стоимость упала до 7-8 тысяч долларов.

Также читайте В Украине подорожали применяемые импортные авто: эксперты назвали причины неожиданного роста цен

Согласно наблюдениям эксперта, проблемы с отправкой автомобилей с США возникли из-за дефицита контейнеров — за их аренду Китай готов платить в несколько раз дороже рыночных расценок. Китайская экономика восстанавливается быстрыми темпами после кризиса, вызванного COVID-19. Поэтому в местной промышленности возрос спрос на логистические услуги.

Так, если в среднем по рынку цена аренды контейнера составляет 3,5-4 тысячи в американской валюте, то китайские производители предлагают в три-четыре раза больше, доходя иногда даже до 16-18 тысяч долларов.

Ранее эксперты назвали топ-10 подержанных авто, которые не стоит продавать.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку