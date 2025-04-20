Подготовка авто к лету: какие системы требуют внимания в апреле-мае

Автомобиль

Реклама

Летний сезон обещает не только солнце и отпуска, но и новые испытания для вашего автомобиля. Если вы уже позаботились об основном — заменили шины, смазку и прошли ТО — обратите внимание на другие важные аспекты: систему охлаждения, кондиционер, тормоза и электронику. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в дороге.

Об этом рассказал сотрудник СТО пишет SUV News.

Полная очистка элементов подвески

Эксперты отмечают: после зимнего сезона на компонентах ходовой части — в частности, на рычагах, арках и в щелях шасси — накапливается немало агрессивных веществ, таких как дорожные реагенты, песок и соль. Они способствуют образованию коррозии и повреждают резиновые детали. Поэтому весенняя глубокая очистка подвески — эффективный способ продлить срок ее службы и предотвратить дорогостоящие ремонты.

Реклама

Уход за системой охлаждения

В жаркий период система охлаждения работает в усиленном режиме, и любые загрязнения радиатора могут вызвать перегрев двигателя. Специалисты рекомендуют не ограничиваться промывкой только внешней части радиатора, а также провести очистку элементов климатической системы. Такой подход обеспечит надежную работу двигателя и кондиционера даже в самые жаркие дни.

Химчистка кузова и моторного пространства

После зимних дорог на кузове часто остаются затруднения: битум, металлическая стружка, технические примеси. Обычная мойка с этим не справится — нужна профессиональная очистка с помощью специальных средств. То же касается и моторного отсека: тщательная химчистка поможет сохранить его исправность и эстетичный вид. Важно выбирать услуги с хорошей репутацией и опытом в таких процедурах.

Кроме того, водителям советуют нанести на лобовое стекло специальное водоотталкивающее покрытие перед началом летнего сезона. Оно улучшает видимость в дождь и повышает безопасность вождения в неблагоприятную погоду.

Напомним, ранее мы писали о том, как собственноручно заменить колесо в автомобиле и не попасть впросак.