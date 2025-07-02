Подготовка авто к отпуску: главные советы перед путешествиями летом

Автомобиль / © Pixabay

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С началом летнего сезона все больше украинцев отправляются в путешествия на собственных авто. Но морской песок, горные серпантины или бездорожье в глухих деревнях могут превратить отдых в дорогое приключение в СТО.

Об этом пишет Ampercar.

Региональный технолог международной сети автосервисов поделился практическими советами, как правильно подготовить машину к путешествиям — во избежание перегрева, коррозии, поломки трансмиссии и проблем с тормозами.

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Что учесть, если едете на море

Основные опасности — песок, соль и жара. Песок может попасть в суппорты, дверные механизмы и салонные фильтры. Тормоза начинают свистеть, а стеклоподъемник заедать.

После поездки обязательно следует промыть днище и тормозную систему, а перед поездкой — проверить колодки и суппорты. Соль и влажный воздух активизируют коррозию, поэтому рекомендуется нанести антикоррозионное покрытие на кузов и обработать контакты.

Жара повышает риск перегрева двигателя и трансмиссии, особенно если уровень жидкостей «на грани». Проверьте состояние охлаждающей системы, антифриза, масла. И не оставляйте в машине ни детей, ни животных, ни канистр с горючим даже на несколько минут.

Как подготовить авто к горным маршрутам

В горах главное — надежная тормозная система. Колодки должны быть не «пригодны», а идеальны, без малейшего износа. Жидкость — не старше двух лет. Все соединения должны быть герметично.

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Особое внимание следует уделить коробке передач — особенно если у вас вариатор. Такие трансмиссии не любят перегрева и резкие изменения нагрузки. Перед поездкой целесообразно смена масла в коробке.

Для авто с МКПП обязательно проверить сцепление — в горной пробке слабое сцепление быстро выйдет из строя.

Что учесть, если направляетесь в захолустье или бездорожье

В поездке, где ближайшее СТО может быть за сотни километров, нужно провести полную диагностику — особенно подвески. Амортизаторы, шаровые опоры, сайлентблоки и втулки стабилизатора должны быть в исправном состоянии.

Шины — с глубоким протектором и соответствующие сезону. Обязательна полноценная запаска, а не докатка. В багажнике должен быть компрессор, ремкомплект, домкрат.

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Кроме этого, стоит взять набор запчастей, которые не купишь в деревенском магазине: масло, охлаждающая жидкость, фильтры, предохранители, лампочки, запасное реле, хомуты, изоленты.

Готовить авто к путешествию следует так же тщательно, как и бронировать отель. От этого зависит не только комфорт, но и безопасность всего путешествия.

Напомним, в погоне за удобством водители используют переходники в прикуривателе для зарядки гаджетов. Это обычное дело: смартфон всегда под рукой, заряжание идет — вроде бы все хорошо. Но специалисты предупреждают: такая экономия может обернуться дорогостоящим ремонтом и серьезными проблемами с электричеством автомобиля.