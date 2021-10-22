Подготовка автомобиля к зиме: водителям рассказали, когда и как часто нужно проверять и менять тормозную систему

Подготовка автомобиля к зиме: водителям рассказали, когда и как часто нужно проверять и менять тормозную систему

Это поможет избежать серьезных проблем.

Автомобилистам рассказали, когда и как часто нужно проверять и менять тормозную систему в машине.

Соответствующие советы дали специалисты Bosch.

Так, весенне-летний период нагрузка на тормозную систему возрастает пропорционально увеличению суточного пробега и средней скорости. Естественно, что тормозные колодки изнашиваются больше. Поэтому при подготовке машины к смене сезона необходимо проверить состояние колодок, дисков и работу всей системы в целом.

Многие современные автомобили оснащены специальными электрическими датчиками, которые активируют индикатор на приборной панели, когда обнаруживают износ тормозных колодок. Существуют также механические датчики износа – когда толщина колодки достигла минимального уровня датчик в виде скобки издают звук, царапая поверхность тормозного диска.

Отмечается, что во время визуального осмотра ориентироваться нужно на толщину фрикционного материала – 3-4 мм считаются существенным признаком износа фрикционной накладки. Как правило, тормозные колодки меняются в 2 раза чаще, чем тормозные диски, каждые 30-60 тысяч км пробега. Интервалы между заменами зависят от стиля вождения и дорожных условий.

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Кроме того, активная езда, частое и интенсивное торможение в горной местности или на городских дорогах, тяжелые грузы и коррозия создают нагрузку на тормозную систему. Кроме того, на компоненты системы влияет влага и химические реагенты. Каждый раз, когда вы посещаете СТО, необходимо проверить колодки. Кроме того, обязательно нужно проверять исправность тормозной системы и всех ее компонентов перед дальней дорогой, особенно, если вы планируете ехать в горы.

Также во время замены колодок необходимо проверить состояние тросиков, шлангов и суппортов. Важно очистить все необходимые поверхности и детали тормозных механизмов от грязи. Старые, ржавые или дефектные компоненты могут свести к нолю все старания по замене колодок. На направляющие колодок и суппортов (в зависимости от конструкции) рекомендуется наносить антикоррозионную противошумовую смазку. Проверьте состояние тормозной жидкости и при необходимости полностью замените ее. После выполнения всех работ необходимо "прокачать" тормоза и убедиться в их эффективной работе.

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