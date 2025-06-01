Подросток за одну ночь взломал 121 автомобиль, но полиция его отпустила — причина

В США арестовали подростка за вероятное проникновение в 121 автомобиль за одну ночь / © Pixabay

Реклама

В США арестовали 16-летнего подростка за вероятным взломом 121 автомобиля за одну ночь. Полиция нашла у него угнанные вещи, многочисленные кредитные карты и ключи от десятков автомобилей, однако впоследствии отпустила парня.

Об этом говорится в Carscoops.

Парень за ночь сломал 121 автомобиль, но не понес наказание.

Реклама

Сначала его арестовала полиция штата Мэриленд, ведь он, вероятно, взламывал 121 автомобиль за одну ночь.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Они также обыскали его жилье в Белтсвилле.

«Подозреваемый подросток имел при себе разные кредитные карты и ключи от угнанного автомобиля, который он использовал для езды по улицам города. Кроме того, правоохранители впоследствии нашли ключи от остальных 25 автомобилей», — сообщили в полиции.

Подростка заключили под стражу, и ему будут предъявлены обвинения в краже транспортного средства, а также в нескольких случаях кражи из автомобиля. Полицейские также отметили, что двое его сообщников были установлены и арестованы.

Реклама

Однако позже парня отпустили, поскольку Департамент по делам несовершеннолетних штата Мэриленд приказал его уволить. Там заявили, что подросток не имел предварительной судимости, не совершил насильственное преступление и не представляет риска бегства.

Подозреваемый пробыл под стражей всего 5 часов.

Тем временем стало известно, как уберечь автомобиль от кражи. Это можно сделать с помощью простого и доступного лайфгака.

Читайте также