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Поехали к океану: в США две девочки 4 и 9 лет угнали авто родителей и врезались в грузовик

Поехали к океану: в США две девочки 4 и 9 лет угнали авто родителей и врезались в грузовик

BBC

Девочки проехали 16 км, задели автомобиль, а затем врезались в грузовик.

В американском штате Юта в четверг, 3 июня, двое сестер четырех и девяти лет втайне угнали автомобиль родителей и отправились в соседний штат, чтобы "искупаться в океане".

Об этом со ссылкой на департамент полиции Уэст-Вэлли-Сити сообщает ВВС.

Отмечается, что девочки успели проехать по двум основным дорогам, ударившись об автомобиль, а затем врезались в грузовик, водитель которого вызвал полицию.

"Девятилетняя девочка проехала на машине около 16 км, прежде чем ударилась в другой автомобиль, проехала центральную резервацию и врезалась в грузовик, — рассказали правоохранители. — Сестры были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали".

Девочки объяснили полицейским, что направлялись в Калифорнию, поскольку в их штате нет выхода к океану. По их словам, "путешествие" началась около трех часов ночи, пока родители спали. Сестры взяли Chevy Malibu и выехали из Западной Иордании.

Заметим, что дорога от их дома до Калифорнии заняла бы около десяти часов.

Все это время родители девочек спали, их разбудили полицейские. "Родители были в ужасе и очень шокированы, обнаружив, что их дети уехали", — указал детектив Скотт Лист из полиции Западной Иордании.

Ранее в США мальчики двух и пяти лет решили угнать автомобиль мамы, чтобы на нем посетить ферму их дедушки. Там они хотели посмотреть на животных. Отмечается, что указанный участок находился на расстоянии 11 км от дома.

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