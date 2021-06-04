Поехали к океану: в США две девочки 4 и 9 лет угнали авто родителей и врезались в грузовик

Девочки проехали 16 км, задели автомобиль, а затем врезались в грузовик.
В американском штате Юта в четверг, 3 июня, двое сестер четырех и девяти лет втайне угнали автомобиль родителей и отправились в соседний штат, чтобы "искупаться в океане".
Об этом со ссылкой на департамент полиции Уэст-Вэлли-Сити сообщает ВВС.
Отмечается, что девочки успели проехать по двум основным дорогам, ударившись об автомобиль, а затем врезались в грузовик, водитель которого вызвал полицию.
"Девятилетняя девочка проехала на машине около 16 км, прежде чем ударилась в другой автомобиль, проехала центральную резервацию и врезалась в грузовик, — рассказали правоохранители. — Сестры были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали".
Девочки объяснили полицейским, что направлялись в Калифорнию, поскольку в их штате нет выхода к океану. По их словам, "путешествие" началась около трех часов ночи, пока родители спали. Сестры взяли Chevy Malibu и выехали из Западной Иордании.
Заметим, что дорога от их дома до Калифорнии заняла бы около десяти часов.
Все это время родители девочек спали, их разбудили полицейские. "Родители были в ужасе и очень шокированы, обнаружив, что их дети уехали", — указал детектив Скотт Лист из полиции Западной Иордании.
Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC— WVC Police (@WVCPD) June 2, 2021
Ранее в США мальчики двух и пяти лет решили угнать автомобиль мамы, чтобы на нем посетить ферму их дедушки. Там они хотели посмотреть на животных. Отмечается, что указанный участок находился на расстоянии 11 км от дома.