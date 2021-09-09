Покупателям новинки Toyota придется ждать свой автомобиль четыре года: компания не успевает удовлетворить спрос

Покупателям новинки Toyota придется ждать свой автомобиль четыре года: компания не успевает удовлетворить спрос

За месяц компания собрала 20 000 заказов на машину.

Покупателям нового Toyota Land Cruiser придется ждать его доставку четыре года.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Внедорожник стал настолько популярным, что компания не успевает удовлетворить спрос на некоторые комплектации. Кроме того, ситуацию усугубляет дефицит чипов.

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Начало приема заказов стартовало 2 августа, и с тех пор автопроизводитель уже собрал 20 000 бронирований. Около 90% покупателей в Японии выбирают комплектации ZX и GR Sport, и они доставляются дольше всего.

Также все осложнило то, что Toyota в течение последнего месяца частично не строила Land Cruiser из-за отсутствия запчастей. Это влияет на доступность модели во всем мире, а не только в Японии.

Например, Австралия получает только демонстрационные автомобили для дилеров, а единицы для продажи клиентам поступят туда позже.

Еще в августе Toyota сообщила, что спрос на внедорожник настолько велик, что его хватит на первые 12 месяцев производства. Даже тогда сообщалось, что на автомобиль придется ждать минимум год.

Ранее сообщалось, что обновленную версию Toyota Land Cruiser разбили почти сразу после покупки.

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