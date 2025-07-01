Покупка авто "по техпаспорту": юристы предостерегли от скрытых ловушек

Покупка автомобиля без надлежащего оформления документов скрывает ряд рисков, которые могут привести даже к конфискации транспортного средства

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Все чаще украинские автомобилисты сталкиваются с непредсказуемыми проблемами при покупке транспортного средства путем простой передачи техпаспорта и без заключения договора купли-продажи и перерегистрации. Когда авто остается формально зарегистрированным на другое лицо, а связь с владельцем теряется, ситуация может значительно усложниться, особенно если машина успела несколько раз сменить владельца без надлежащего оформления.

О скрытых ловушках таких «сделок на коленке» рассказали специалисты юридического портала «Юристи.ua» в ответ на обращение читателя.

Так, житель столицы, Константин, поделился собственной историей: он приобрел авто у человека, который, в свою очередь, купил его у первого владельца, местонахождение которого сейчас неизвестно. К тому же перепродажа автомобиля произошла при участии «друзей» настоящего владельца и без его официального согласия.

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Как поясняет адвокат Юрий Айвазян, согласно действующим Правилам дорожного движения, лицо, которое садится за руль, обязано иметь водительское удостоверение соответствующей категории и регистрационный документ на транспортное средство.

«Передавать управление автомобилем другому лицу владелец или законный пользователь имеет право только при условии, что этот человек имеет при себе водительское удостоверение нужной категории», — акцентировал эксперт.

Кроме того, обязательным условием является наличие действующего полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности. Его подлинность просто проверяется через Единую централизованную базу данных.

Адвокат уточнил, что этих двух документов — свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения — достаточно для законного пользования чужим автомобилем Однако в таких случаях, как ситуация Константина, где отсутствует письменное согласие первого владельца или его местонахождение неизвестно, возникает высокий риск судебных разбирательств, которые могут завершиться даже конфискацией.

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Чтобы избежать подобных неприятностей, юристы рекомендуют заключать сделки купли-продажи, заверенные нотариально, и обязательно осуществлять перерегистрацию автомобиля в сервисном центре МВД. Только таким образом можно обезопасить себя от целого ряда юридических рисков и защитить свои права как нового владельца транспортного средства.

Напомним, продать автомобиль означает не только получить за него деньги, но и заплатить налоги государству. Размер налогов зависит от типа транспорта и количества сделок за год.