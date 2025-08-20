Покупка авто с пробегом: поломки, которые обойдутся дороже машины

Автомобиль / © Pixabay

Реклама

Покупка б /у автомобиля часто кажется выгодным решением, но на практике может превратиться в настоящую финансовую ловушку. Эксперт по авторынку предупреждает: есть категории машин, которые лучше обходить даже по привлекательной цене.

Об этом пишет «UA.motors».

Наибольший риск скрыт в транспортных средствах, попадавших в серьезные ДТП. Такие авто могут иметь скрытые повреждения кузова, проблемы с геометрией или нарушенную безопасность. Даже если снаружи машина выглядит отремонтированной, в критический момент она может приподнять.

Реклама

Не менее опасны автомобили, пережившие затопление или пожар. Влага и коррозия способны уничтожить электронику, а скрытые процессы разрушения могут проявиться только спустя несколько месяцев. Восстановление таких машин часто обходится в сумму, превышающую их реальную стоимость.

В отдельном внимании нуждаются авто с серьезными проблемами двигателя или коробки передач. Ремонт этих узлов может стоить в разы больше, чем сама машина на вторичном рынке. По словам эксперта, чаще всего именно трансмиссия становится причиной огромных затрат нового владельца.

«Не ведитесь только по низкой цене. Если автомобиль имеет сомнительную историю или следы серьезного ремонта, лучше отказаться от покупки. Экономия в момент покупки может обернуться катастрофой для бюджета», — подчеркнул специалист.

Специалисты советуют всегда проверять историю автомобиля по VIN-коду, проводить диагностику на СТО и обращать внимание на юридическую чистоту документов. Покупка подержанного авто может быть выгодна только тогда, когда она имеет прозрачную историю и действительно хорошее техническое состояние.

Реклама

Напомним, резкий скрип или визг, издаваемый из-под колес, может мгновенно вызвать панику у любого водителя. Первая мысль — тормозные колодки стерты, диски повреждены, а значит дорогой ремонт. Но в действительности не все так страшно.

В большинстве случаев скрип — это не повреждение, а следствие банального загрязнения.

Метод прост: разогреть тормозную систему через несколько интенсивных, но контролируемых торможений. Эту процедуру водители называют «прожиганием тормозов». Найдите безопасное место — пустую парковку или прямой участок дороги, — разгоните авто до 60–70 км/ч и 3–5 раз резко притормозите. Это позволит уничтожить налипшую грязь и вернуть тишину на поворотах.