Покупка подержанного авто: как приобрести машину с пробегом и при этом не потерять деньги

Покупка подержанного авто: как приобрести машину с пробегом и при этом не потерять деньги

К этому нужно относиться очень осторожно.

Как известно, в Украине пользуется большой популярностью покупка подержанного автомобиля.

Эксперты GQ дали водителям важные советы по безопасной покупке машины с пробегом, ведь существуют определенные риски, которые могут привести к расходу серьезной суммы денег.

Так, самый оптимальный возраст для старой машины — 3-4 года, пробег — от 30 до 40 тысячи километров. Машина в таком состоянии стоит в два раза дешевле новой, но особых капиталовложений не требует. Более старый автомобиль и с большим пробегом может быть более изношен, а это повлечет замену деталей, передает РБК-Украина.

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Нужно узнать историю автомобиля — как его эксплуатировали, как проходили техническое обслуживание. Иногда пятилетняя машина может быть как новая по состоянию, а машина, которой всего два года, эксплуатировалась ежедневно и беспощадно.

Спрашивайте обо всем — замена масла, когда и как меняли шины на зимние и летние, где была куплена, сколько было владельцев до вас, были ли аварии. Выясните нюансы по документам — нет ли там проблем с правом собственности.

Перед покупкой сравните цены, узнайте характеристики выбранных моделей, поинтересуйтесь, сколько стоят запчасти, какие отзывы у водителей и что говорят о выбранных моделях специалисты на СТО. Также следует четко понимать, для чего вам нужна машина, куда и с кем вы будете на ней ездить. На подержанный автомобиль выделите бюджет чуть больше, так как одна и та же модель может стоить у разных продавцов по-разному. Обязательно отложите сумму на то, чтобы переоформить машину, все документы на нее, провести техобслуживание и заменить при необходимости некоторые детали.

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Перед оформлением покупки проведите обязательно тест-драйв. Некоторые проблемы не видно невооруженным взглядом и их могут не найти даже на СТО. А вот маневренность, как машина идет по разным дорогам, как она паркуется — все это можно проверить только в тестовой поездке.

Не спешите покупать машину, которая вам понравилась, но по каким-то параметрам не подходит. К этому вопросу нужно подходить с "холодной головой".

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