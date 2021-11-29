Покупка подержанного автомобиля из США: эксперт рассказал, какие существуют риски

На подобных машинах есть скрытые дефекты и некачественный ремонт.

Как известно, подержанные автомобили из США пользуются немалой популярностью среди украинцев. Впрочем, у этих машин есть куча недостатков и на них привыкли "наживаться" мошенники.

Об этом рассказал специалист в комментарии UBR.

Отмечается, что рядом с машинами в хорошем состоянии, в большинстве случаев у таких вариантов впоследствии обнаруживаются скрытые дефекты и некачественный ремонт.

"К разнообразным уловкам продавцы прибегают, чтобы повысить ликвидность своего товара", — сказал эксперт Владимир Валуйский.

Так, при продаже машин с сильными повреждениями чаще всего распространена схема с заменой vin-кода. Продавец выставляет автомобиль на продажу и не указывает номер кузова. После получения запроса от клиента, он предоставляет данные, но от другого автомобиля. И хотя машина будет того же года выпуска, цвета, комплектации, но с меньшими повреждениями. В результате при осмотре покупатель акцентирует внимание на совсем другой части автомобиля, и пропускает главный недостаток.

"Случается, что на СТО во время осмотра также могут не заметить и вовремя не сообщить покупателю о реальном состоянии машины, поэтому всегда необходимо сверять указанный vin-код с фактическим", — предупредил Валуйский.

Второй по распространенности схеме "обмана" покупателей импортных машин является замена запчастей. Зачастую подобную хитрость пускают по отношению к нишевым моделям, у которых отдельные детали имеют существенную стоимость.

К примеру, в случае подушек безопасности на фотографиях с аукциона видно, что безопасность не срабатывала. Об этом говорят и отчеты об эксплуатации машины: записей о срабатывании подушек нет. А уже по факту обзора оказывается, что они либо отсутствуют, либо заменены на восстановленные или неоригинальные.

Таким образом, в случае покупки автомобилей из США эксперт рекомендует обращаться к специалистам, которые обладают необходимыми знаниями и навыками, чтобы провести качественную диагностику перед покупкой и не стать жертвой мошенников.

Известны также случаи, когда сами недобросовестные продавцы прикрываются авторитетом фирм по подбору автомобилей. Все чаще им звонят покупатели с вопросом, действительно ли они осматривали этот автомобиль, поскольку их заверили, что эксперты этой компании машину уже изучали и констатировали хорошее состояние и рекомендовали к покупке.

"Здесь мы полностью на стороне покупателей. Чем тщательнее проверишь, тем меньше сюрпризов в будущем. И первое, что нужно делать – это проверять аргументы продавца", – подытожил Валуйский.

Ранее рассказывалось о том, что цена на подержанные автомобили в Украине может вырасти на 5-15%.