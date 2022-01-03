Покупка подержанного автомобиля из США: как украинцев обманывают с приобретением и на что стоит обратить внимание

Покупка подержанного автомобиля из США: как украинцев обманывают с приобретением и на что стоит обратить внимание

Следует быть очень внимательным, ведь существует ряд рисков.

Как известно, украинцы часто покупают подержанные автомобили из США.

Впрочем, хватает случаев, когда при покупке такой машины люди попадают "на крючок" мошенников. Поэтому специалисты в комментарии для UBR рассказали, какие существуют методы обмана и на что стоит обратить внимание, чтобы этого не произошло.

Плюсы в приобретении "американца" действительно могут быть существенными – новый владелец владеет историей автомобиля, имеет нескрученный пробег, максимальную комплектацию и качественную сборку. Но и здесь участились случаи недобросовестных действий со стороны локальных продавцов, способных превратить радость от покупки в сплошное разочарование и дополнительные расходы.

В первую очередь, эксперты предупреждают о рискованности спонтанных покупок, которые основываются на рекламе "лидеров мнений".

Дело в том, что чаще всего такие блоггеры не покупали машины из США у рекламирующих компаний или просто получили финансовую компенсацию за публикацию или "сториз" на своей странице в соцсети, или используют предоставленный экземпляр как средство передвижения временно, для пиара продавца. Цель такой рекламы – убедить пользователя в том, что цены на автомобили упали и купить выгоднее именно сейчас.

Среди прочего эксперты выделяют и наличие "скрытых" платежей. Часто клиенту озвучивают только аукционную стоимость автомобиля, но не информируют о том, что по приезде в Украину нужно заплатить за растаможку, сертификацию и другие обязательные взносы. Поэтому человек, рассчитывавший уложиться в бюджет $5000, и утвердив его с менеджером компании-продавца, в результате при получении машины вынужден занимать или брать кредит и дополнительно вкладывать еще $2000-3000.

Таким образом, при покупке автомобиля из США на сегодняшний день минимальный бюджет – от $7000. Если продавцом озвучиваются суммы меньше – скорее всего, речь идет о неликвиде с большим количеством повреждений.

Эксперты отмечают и то, что все американские автомобили с аукционов и так требуют ремонта в Украине, и его стоимость при покупке также нужно учитывать. Также клиенту следует быть внимательным и с документальным оформлением автомобиля. Участились случаи, когда компании-продавцы "завязывают" на себе растаможку завезенных машин, и делают ее не на физ-, а на юрлицо. В результате выясняется, что непосредственному покупателю машина и не принадлежит.

Еще один момент, где происходит дезинформация со стороны недобросовестных продавцов – срок. Как уверяют эксперты, невозможно привезти автомобиль из США через месяц. Только для того, чтобы контейнер приплыл по морю в Одессу нужно около 1,5 месяцев. Поэтому в основном следует ориентироваться как минимум на два, а если это Лос-Анджелес – все три месяца.

При составлении счета на оплату автомобиля эксперты рекомендуют убедиться, что платеж будет осуществляться непосредственно на аукцион или американскую логистическую компанию, а не куда-то в Европу. Часто от покупателя такую информацию скрывают и этот повод забить тревогу.

Есть также компании, которые придумывают дополнительные страховки под прикрытием того, что она является "оригинальной американской". Это так называемое страхование от повреждений при доставке машины с аукциона в терминал отправки в Украину. Здесь действительно есть человеческий фактор, и по итогу работник логистической компании может допустить каких-либо повреждений на купленном украинцем транспорте. Однако решается этот вопрос по-другому.

Таким образом, эксперты рекомендуют более тщательно изучать деятельность той компании, которой вы планируете доверить покупку автомобиля в США. Хороший офис, правильная реклама – не показатели качества услуг. Наиболее безопасным будет выбор по проверенным личным рекомендациям и через надежные источники.

Читайте также:

Ввозить автомобильные "битки" из США становится украинцам все менее выгодно: эксперты рассказали нюансы

Украинцам на заметку: подержанные автомобили в США подорожали на 35%

Покупка подержанных авто из США: эксперт рассказал, какие существуют риски