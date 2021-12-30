Polar TRV установили мировой рекорд по самому быстрому путешествию к Южному полюсу

Polar TRV установили мировой рекорд по самому быстрому путешествию к Южному полюсу

Им удалось преодолеть сложный путь всего за 39 часов и 54 минуты.

Концепт вездехода Polar Expedition Concept наконец-то выкатили на дороги. Его не только представили, а он уже успел установить новый мировой рекорд.

На этом автомобиле совершили самое быстрое путешествие по суше к Южному полюсу. Об этом сообщает издание AutoEvolution.

Базой для Polar Expedition стала обычная Toyota Tacoma 2010 года. Ее полностью переработали для того, чтобы автомобиль мог чувствовать себя уверенно даже в экстремальных условиях, и без проблем добраться до Южного полюса.

Этот автомобиль также выполнил очень важную миссию – он завершил поездку, в тот день, когда 100 лет назад совершили первую удачную попытку добраться до Южного полюса.

Дизайн автомобиля сделан таким образом, чтобы он мог проехать где угодно и не повредить панели кузова. Благодаря всем модификациям команде удалось преодолеть расстояние в 1113 км всего за 39 часов и 54 минуты. Например, 100 лет назад, такая экспедиция заняла почти 2 месяца.

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Под капотом у этого зверя двигатель на 4 литра с нагнетателем, который выдает 380 лошадиных сил. Для того чтобы не переживать за горючее, инженеры установили бак на 1500 литров. Конечно, в условиях мерзлоты, двигателю понадобилась дополнительная система обогрева, кабину также пришлось изолировать, чтобы сохранить тепло. Строительство этого "снежного монстра" обошлось в 400 тысяч долларов (примерно 10 800 000 грн).

Самое интересное, что этот автомобиль прошел тернистый путь от обычной идеи до настоящего автомобиля рекордсмена.

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