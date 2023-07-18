Полис ОСАГО: что нужно учесть при оформлении страховки на авто

Автогражданка – самый популярный полис для авто. Но как большинство из нас подходит к выбору компании, в которой мы, по сути, страхуем не просто авто, но и нашу безопасность и жизнь? Мы заходим на соответствующие сайты, ищем там самые дешевые варианты. То есть, как правило, мы не оцениваем почти никаких показателей, а смотрим только на стоимость полиса, выбирая самый дешевый. Это может привести к проблемам, потому что случайная страховая может уйти с рынка, прекратить выплаты и т.д.

Итак, если вы планируете оформить ОСАГО на свой автомобиль, стоит обратить внимание на некоторые важные моменты.

Надежность страховой компании

Перед оформлением автогражданки важно выбрать надежную страховую компанию, имеющую опыт работы. ARX уже 28 лет работает на страховом рынке, доказав свою надежность. В этом году НБУ признал ее полностью прозрачной перед законом и клиентами на фоне выхода с рынка многих компаний.

Срок действия страхового полиса

Срок действия страхового полиса ОСАГО составляет один год с даты его оформления. По истечении срока действия страхового полиса необходимо оформить новый. Также стоит обратить внимание на то, что при продаже авто страховой полис может не передаваться новому владельцу, поэтому учитывайте этот момент.

Легкость приобретения

Узнайте, можно ли купить полис онлайн, в неспокойное время это очень важно. В ARX процесс займет у вас 5-7 минут на сайте компании. При вводе номера машины данные подтянутся автоматически, а страховка придет на электронную почту. Дополнительные сервисы Обратите внимание, предлагает ли страховая дополнительные услуги к полису. При покупке автогражданки ARX вы автоматически получаете сервис “Автоконсьерж”, который предусматривает помощь на дороге (эвакуации или буксировки автомобиля или ремонта, зарядки аккумуляторной батареи, доставка горючего (до 10 л), аварийное открытие замков, дверей и т.д.). Наличие приложений для смартфона Приложение упрощает получение сервиса и дает вам контроль за страхованием. MyARX работает на IOS и Android, здесь можно покупать новые договоры, отслеживать договоры родных, непосредственно связываться с компанией. MyARX работает даже в режиме оффлайн, так что вы всегда сможете обратиться за любой необходимой информацией.

Стоимость страхования

Цена полиса зависит от многих факторов, таких как марка и модель авто, его техническое состояние, место регистрации авто и т.д. ARX – единственная компания, которая при расчете стоимости полиса учитывает два дополнительных фактора: возраст владельца авто и возраст самого авто. Это позволяет более точно и, соответственно, более справедливо сосчитать цену для разных категорий водителей. Кроме того, для тех, кто уверен в своем водительском мастерстве - гарантированная скидка в 10%, которая может увеличиться до 25% при приобретении продукта Автогражданка Смарт

Автогражданка Смарт – как рассчитывается дополнительная скидка?

Приобретя полис Автогражданка Смарт, можно получить скидку в размере 10% сразу, а затем увеличить ее до 25% при пролонгации договора. Полис покупается онлайн, на сайте компании. Размер скидки будет зависеть непосредственно от индивидуальной манеры вождения, то есть работает принцип Pay How You Drive («плати как водишь»). Чем лучше водительские навыки, тем выше скидка! Так что, если вы не лихач на дорогах, есть отличная возможность сэкономить. Чтобы воспользоваться преимуществами Автогражданки СМАРТ, необходимо загрузить мобильное приложение «Smart Drive». Сейчас существуют версии приложения как для iOS, так и для Android, то есть почти для любых смартфонов. Приложение будет фиксировать основные показатели вождения: скорость, маневры, ускорение, торможение и использование телефона за рулем. За каждую поездку начисляются баллы. На основании полученных баллов и пробега начисляется скидка при продлении договора. Плюс еще и в том, что приложение "Smart Drive" можно скачать предварительно, без покупки полиса – то есть можно проверить свои водительские навыки, а затем принимать решение о покупке продукта.

Страховая ARX выплачивает около 4,7 млн грн страховых возмещений ежедневно и имеет зеленый свет в так называемом светофоре МТСБУ. Это означает отличное качество обслуживания. Выбирайте надежного партнера и помните: дешевая Автогражданка – дорогая авария!