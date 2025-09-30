ТСН в социальных сетях

455
2 мин

Полицейские остановили беспилотный Jaguar, чтобы оштрафовать, но столкнулись с неожиданностью

Jaguar I-Pace, который совершил незаконный разворот, но за рулем не было водителя.

Наталия Магдык
Патрульные города Сан-Бруно во время операции по выявлению нетрезвых водителей на дорогах заметили, что белый автономный автомобиль Waymo Jaguar I-Pace совершил незаконный разворот. При остановке авто оказалось, что за рулем нет водителя.

Об этом пишет издание Carscoops.

Департамент полиции Сан-Бруно отреагировал на ситуацию шуткой в социальных сетях, отметив, что «нет водителя — нет наказания, ведь штрафы не распространяются на роботы». Действительно, нынешнее законодательство Калифорнии не предусматривает возможности выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения автономным транспортным средствам.

Несмотря на это, патрульные связались с представителями компании Waymo и сообщили об операционном сбое, чтобы систему обновили и внесли данные о запрете разворота в этом месте. Инцидент подчеркивает новую проблему для правоохранителей — отсутствие механизма контроля за нарушениями правил дорожного движения беспилотными автомобилями.

В Сан-Франциско, где Jaguar I-Pace Waymo впервые появились на дорогах, уже были выписаны штрафы для автономных авто на сумму более 65 000 долларов. Ожидается, что в 2026 году в США вступят в силу новые правила, которые позволят полиции штрафовать компании, занимающиеся эксплуатацией автономных транспортных средств.

Этот случай демонстрирует, что развитие беспилотного транспорта ставит новые вызовы перед системами контроля дорожного движения и правовым регулированием в США.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украинская полиция планирует усилить ответственность за нарушение ПДД. Для этого готовятся и прорабатываются несколько законопроектов, к которым патрульная полиция предоставила свои выводы и предложения.

455
