Полиция может оштрафовать даже без нарушения движения: о чем забывают водители

Даже внимательные и дисциплинированные водители могут получить штраф уже при первой остановке полицией — и не из-за нарушения скорости или опасных маневров. Юристы обращают внимание: основанием для наказания часто становится формальность, которую многие считают мелочью.

Об этом сообщило издание «Твоя МАШИНА».

Речь идет об отсутствии обязательных документов за рулем. Закон требует, чтобы водитель механического транспортного средства имел при себе водительское удостоверение соответствующей категории, свидетельство о регистрации авто и полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Сам факт того, что документы оформлены, но остались дома, не освобождает от ответственности.

В таком случае полиция имеет право оштрафовать водителя на 425 гривен. Как объясняют юристы, ключевым является именно физическое или цифровое наличие документов во время проверки. Выходом может стать приложение «Дія», где доступны электронные версии водительского удостоверения и техпаспорта.

Юрист Александр Скарбенко отмечает, что водители часто искренне удивляются штрафу, ведь не нарушали правил движения. Впрочем, отсутствие документов за рулем уже считается нарушением, даже если оно временное.

В то же время штраф можно и нужно обжаловать, если сама остановка авто была незаконной. Юристы напоминают: полицейский обязан четко назвать основание для остановки транспортного средства, а их перечень определен законом и является исчерпывающим. Если эти требования не соблюдены, дальнейшие действия в отношении водителя могут быть признаны неправомерными.

Также основаниями для отмены штрафа могут стать процессуальные нарушения — например, если водителю не разъяснили его права или не предоставили никаких доказательств нарушения. В таких случаях специалисты советуют не медлить и обжаловать постановление в суде.

