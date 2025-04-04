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Полиция напомнила водителям о важном правиле дорожного движения: подробности
За нарушение этого правила предусмотрен штраф.
Полиция напомнила водителям о важности использования световых указателей поворота при управлении автомобилем .
Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.
По данным полиции, водители обязаны подавать сигнал указателями поворота в следующих случаях:
перед началом движения и остановкой;
перед перестройкой, поворотом или разворотом.
Сигнал необходимо подавать заранее: в населенных пунктах – за 50-100 м, а вне города – за 150-200 м. После завершения маневра поворотник следует выключить немедленно.
Штраф за нарушение
Недавно в Борисполе полиция зафиксировала возбуждение: водитель автомобиля Volkswagen T-Roc не включил поворотник на перекрестке улиц Киевский Путь и Бежевка.
Полицейские остановили автомобиль и вынесли постановление о нарушении правил пользования предупредительными сигналами (ст. 122 КУоАП).
Правоохранители призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и включать сигналы поворота, ведь это снижает риск аварий и обеспечивает безопасность на дороге.
Напомним, с наступлением теплой погоды автомобилистам рекомендуют менять зимние шины на летние. Это важно не только для сохранения ресурса покрышек, но и для безопасности движения, ведь зимняя резина в жару имеет худшее сцепление с дорогой. В Украине пока нет штрафов за использование зимних шин в теплое время года, однако это может измениться.