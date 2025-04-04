Полиция напомнила водителям о важном правиле дорожного движения: подробности

Полиция напомнила водителям, когда нужно включать поворотники и какое наказание предусмотрено за нарушение

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Полиция напомнила водителям о важности использования световых указателей поворота при управлении автомобилем .

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

По данным полиции, водители обязаны подавать сигнал указателями поворота в следующих случаях:

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перед началом движения и остановкой;

перед перестройкой, поворотом или разворотом.

Сигнал необходимо подавать заранее: в населенных пунктах – за 50-100 м, а вне города – за 150-200 м. После завершения маневра поворотник следует выключить немедленно.

Штраф за нарушение

Недавно в Борисполе полиция зафиксировала возбуждение: водитель автомобиля Volkswagen T-Roc не включил поворотник на перекрестке улиц Киевский Путь и Бежевка.

Полицейские остановили автомобиль и вынесли постановление о нарушении правил пользования предупредительными сигналами (ст. 122 КУоАП).

Правоохранители призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и включать сигналы поворота, ведь это снижает риск аварий и обеспечивает безопасность на дороге.

Напомним, с наступлением теплой погоды автомобилистам рекомендуют менять зимние шины на летние. Это важно не только для сохранения ресурса покрышек, но и для безопасности движения, ведь зимняя резина в жару имеет худшее сцепление с дорогой. В Украине пока нет штрафов за использование зимних шин в теплое время года, однако это может измениться.