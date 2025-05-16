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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Полиция не может останавливать авто без причины: что делать, если инспектор нарушает закон

Остановка без причины — незаконна. Если патрульный не объясняет, почему проверяет авто, водитель может вызвать другой экипаж.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Полиция

Полиция / © Facebook/Патрульна поліція України

Полицейские не имеют права останавливать автомобиль просто так — это запрещено статьей 35 Закона Украины «О Национальной полиции». Основания для проверки должны быть четкими: нарушение ПДД, техническая неисправность авто или другие обоснованные причины.

Об этом сообщило издание Wheelnews.

Патрульный обязан четко назвать свою фамилию, должность и звание, показать удостоверение по требованию водителя и сразу объяснить, почему остановил авто. Если инспектор игнорирует эти требования, отказывается идентифицировать себя или не называет причину проверки — его действия являются противоправными.

В таких случаях водители могут немедленно звонить на 102, требовать приезда другого экипажа или подавать жалобу к руководству полиции или прокуратуры. Если нарушение подтвердится, полицейскому грозит дисциплинарное наказание.

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