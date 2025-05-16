Полиция не может останавливать авто без причины: что делать, если инспектор нарушает закон

Полиция / © Facebook/Патрульна поліція України

Реклама

Полицейские не имеют права останавливать автомобиль просто так — это запрещено статьей 35 Закона Украины «О Национальной полиции». Основания для проверки должны быть четкими: нарушение ПДД, техническая неисправность авто или другие обоснованные причины.

Об этом сообщило издание Wheelnews.

Патрульный обязан четко назвать свою фамилию, должность и звание, показать удостоверение по требованию водителя и сразу объяснить, почему остановил авто. Если инспектор игнорирует эти требования, отказывается идентифицировать себя или не называет причину проверки — его действия являются противоправными.

Реклама

В таких случаях водители могут немедленно звонить на 102, требовать приезда другого экипажа или подавать жалобу к руководству полиции или прокуратуры. Если нарушение подтвердится, полицейскому грозит дисциплинарное наказание.

Ранее мы писали, какие подержанные автомобили до 5 лет самые популярные в Украине.