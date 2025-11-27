- Дата публикации
Полиция просит открыть багажник: юристы объяснили, когда это законно, а когда нет
Специалисты назвали реальные основания для проверки машины.
В Украине поверхностная проверка автомобиля полицией разрешена только в определенных законом случаях. По словам юристов, инспектор не может требовать осмотра машины только по собственному желанию — процедура имеет четкие правила и ограничения.
Об этом говорится в uamotors.
Поверхностный обзор — это только визуальная проверка салона или багажника, без открывания личных вещей и проникновения внутрь авто. Для такого действия не требуется определение суда, однако должны быть законные основания.
Закон предусматривает три случая, когда полиция может потребовать осмотр:
существует обоснованное подозрение, что в транспортном средстве находится правонарушитель;
автомобиль может содержать запрещенные, опасные или незаконные предметы;
машина могла быть использована при преступлении или находится в месте, где возможно правонарушение.
Инспектор обязан сообщить водителю конкретную причину осмотра и сослаться на соответствующую норму закона. Формулировка типа «есть подозрение» без объяснений не является основанием — водитель имеет право требовать уточнения.
Юристы отмечают, что отказ от незаконной поверхностной проверки не является нарушением.
Во время законной процедуры водителю рекомендуют оставаться спокойным, самостоятельно открывать багажник или дверцу салона и фиксировать весь процесс на видео. Полицейский не имеет права касаться имущества или заходить в машину, если ситуация не экстренная.
В случае превышения полномочий действия правоохранителя можно обжаловать. Суд может признать проверку незаконной, отменить составленные документы и привлечь инспектора к ответственности. Специалисты советуют фиксировать все нарушения, держать пассажиров рядом и обращаться к адвокату, который поможет подать заявление в ДБР или прокуратуру.
