Полная автономия и телевизор вместо стекла: Cadillac показал футуристический концепт-кар

Автомобиль имеет новую систему автопилота и очень удобный интерьер.

Компания General Motors представила на выставке электроники CES новый "космический" концепт-кар Cadillac InnerSpace. Главная его особенность в том, что он настолько автономен, что вместо лобового стекла там находится телевизор.

Именно эта модель показывает, как американская марка видит личное авто будущего. Об этом сообщается на официальном сайте Cadillac.

Прототип не имеет ни одного органа управления и рассчитан на двух человек. По замыслу, машина должна двигаться исключительно автоматически, рассчитывая на множество сенсоров и системы Lidar. Автомобиль пополнит линейку Cadillac Halo, созданную для того, чтобы показать, каким может быть на самом деле люксовый автомобиль.

Самая главная идея Cadillac InnerSpace – это правильное использование личного времени. Ведь люди очень много тратят его напрасно, например в пробках. Поэтому автомобиль полностью автономен, чтобы человек во время движения, мог заниматься более полезными вещами, или просто отдохнуть перед тяжелым рабочим днем.

https://media.cadillac.com

Инженерам удалось благодаря биометрии и машинному обучению значительно улучшить интерьер автомобиля и сделать его очень удобным для человека. Вместо переднего стекла здесь установлен большой дисплей, на котором можно просматривать любимое видео, или поработать, а вот вместо педального узла, было решено установить отсек с домашними тапочками.

Чтобы удобнее попадать в салон, и не вспоминать учение по йоге, двери InnerSpace открываются вместе с крышей, поэтому даже крепкому американскому водителю будет удобно влезать в авто. Чтобы получить правильное развлечение, инженеры использовали платформу Ultium Platform и аккумуляторные батареи размещенные вдоль всего кузова.

Напомним, что General Motors представила новый электрокроссовер Chevrolet с привлекательным ценником.