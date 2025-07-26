Полноприводные авто под прицелом критики: почему их покупают зря

Автомобиль / © Pexels

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Известный американский автомеханик и блогер Скотти Килмер обратился к водителям с предупреждением: не все автомобили с полным приводом (AWD) оправдывают расходы. В своем видео на YouTube он заявил, что многие покупатели зря переплачивают за технологию, которой не пользуются.

Об этом пишет Express.co.uk.

На первый взгляд, полный привод обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и устойчивость на снегу или льду. Однако AWD-система работает постоянно, в отличие от 4WD, который можно включать в потребности.

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«Большинство людей не буксируют прицепы и не живут в горах. Зачем им AWD?» — спрашивает Килмер. По его словам, зачастую достаточно качественной резины, чтобы безопасно ездить и без полного повода.

Он предостерегает: если вы живете в городе, где зима — это несколько дней снега, лучше выбрать авто с передним или задним приводом. Так вы сэкономите и на покупке, и на обслуживании.

Эксперта поддержали и водители в комментариях: у полноприводных автомобилей есть не только преимущества, но и недостатки — особенно для тех, кто не съезжает с асфальта. Лишние затраты, износ шин и сложность в ремонте — вот о чем стоит подумать перед покупкой.

Напомним, в летний период неправильная парковка автомобиля может привести к серьезным повреждениям элементов кузова и салона. Специалисты отмечают, что особенно опасно оставлять машину на траве, рыхлой почве или под деревьями.

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