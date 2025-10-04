Польша начала выписывать тысячные штрафы водителям из Украины: кто под угрозой

Водительское удостоверение / © ТСН.ua

Реклама

С 1 октября 2025 года украинские водительские удостоверения недействительны для граждан Украины, проживающих в Польше более 180 дней.

Об этом сообщает inkorr.

Водителям, не обменявшим документы на польские, грозит штраф до 2000 злотых (около 22 800 грн).

Реклама

Это изменение связано с истечением срока действия постановления, которое позволяло украинским беженцам пользоваться национальными водительскими удостоверениями без обязательной замены.

Как легализовать свое право на управление автомобилем

Обмен украинского удостоверения на польское

Этот вариант доступен для водителей, чьи украинские права действительны и отвечают требованиям Венской конвенции о дорожном движении. Процедура не требует повторной сдачи экзаменов.

Для обмена требуются:

Оригинал украинского водительского удостоверения.

Реклама

Перевод документа, выполненный присяжным переводчиком.

Документ, подтверждающий легальное пребывание в Польше (например, PESEL UKR или Карта избитого).

Медицинская справка от польского врача.

Квитанция об уплате административного сбора (около 100 злотых).

Реклама

Запрос об подлинности прав к консульскому учреждению Украины в Польше (его делает чиновник чиновник, отвечающий за выдачу польского удостоверения).

Если обмен невозможен, украинцам придется пройти полный курс обучения в польской автошколе и сдать теоретический и практический экзамены в Воеводском центре дорожного движения (WORD).

Стоимость такого обучения составляет от 2500 до 3500 злотых (30 000 — 42 000 грн).

Последствия игнорирования новых требований

Вождение с недействительным удостоверением может привести к проблемам со страховыми компаниями в случае ДТП или даже конфискации автомобиля. Также следует иметь в виду обязательное наличие страхового полиса «Зеленая карта» для передвижения по территории Польши и других стран ЕС.

Реклама

Напомним, в Украине упростили получение водительских прав определенной категории. Кабинет Министров Украины принял решение, разрешающее на период военного положения получать водительские права категории СЭ без обязательного годового стажа вождения грузовиков категории С.