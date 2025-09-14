Полвека взаперти: культовый спорткар эпохи NASCAR обнаружили в новом состоянии (фото)

Plymouth Фото иллюстративный

В США на аукционе Richmond Auctions готовят к продаже настоящую легенду эпохи NASCAR — Plymouth Superbird 1970 года с пробегом всего 7 965 миль.

Об этом идет речь на autoevolution.

Этот экземпляр — полувыживший (semi-survivor), никогда не проходивший реставрации, но имеющий полную документацию. Автомобиль сохранил редкую заводскую покраску Lime Light Green FJ5 (изготовлено всего 65 машин в этом цвете), оригинальный двигатель 440 Six-Barrel и 4-ступенчатую «механику» — все с «matching numbers». Самое интересное, что в течение 47 лет автомобиль оставался в собственности дилера, не зарегистрирован на частных лиц и хранился в коллекции в Огайо.

Plymouth Superbird 1970 года Фото: autoevolution

К авто добавляется уникальный пакет документов: оригинальный стикер с ценой $4 643,70, заводской «build sheet», сертификат происхождения (MCO) и даже золотое свидетельство Chrysler UROE (Unrestored Original Equipment), подтверждающее подлинность. В 2017 году эта машина уже появлялась на eBay с ценой $350 000 в формате Buy It Now.

Легенда «крылатых войн» NASCAR

В конце 1960-х автоспорт в США превратился в поле экспериментов с аэродинамикой. Первым был Dodge Charger Daytona (1969), а уже через год появился Plymouth Superbird — более утонченная и стабильная версия для побед и для того, чтобы удержать в команде звезду NASCAR Ричарда Петти.

Всего в 1970 году выпустили 1935 Superbird:

1084 — с мотором 440 4-barrel

716 — из 440 Six-Barrel

135 — с легендарным 426 Hemi

Несмотря на триумф на треке, продажи в автосалонах шли с трудом — клиенты не спешили покупать машину с «носом-ракетой» и гигантским антикрылом. Зачастую дилерам приходилось снижать цену или даже снимать аэродинамические элементы.

Plymouth Superbird 1970 года Фото: autoevolution

Почему этот экземпляр уникален

Многие «суперберды» утратили оригинальность из-за тюнинга или коррозии. Этот же автомобиль сохранил первоначальный вид: редкий цвет, оригинальный силовой агрегат, минимальный пробег и полную цепочку аутентичных документов. Для коллекционеров это важнее «идеальной реставрации» — ведь подлинность не подделаешь.

На рынке подобные модели колеблются от $221 000 до $245 000. Однако с учетом пробега менее 8 000 миль, сертификации, редкого цвета и уникальной истории эксперты прогнозируют, что эта машина может превысить среднерыночные оценки. Для сравнения: в 2024 году Lemon Twist Yellow Superbird продали за $266 000, другой Six-Barrel — за $261 000.

После 1970 NASCAR ограничила использование «крылатых» машин, фактически запретив их в соревнованиях. Именно поэтому Superbird и Daytona остались не просто редкими авто, а символами короткой, но яркой эры американского автоспорта.

Теперь этот Plymouth Superbird 1970 станет главной звездой осеннего аукциона Richmond Auctions, где вместе с ним уйдут с молотка и другие легенды, включая Dodge Charger Daytona.

