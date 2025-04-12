Помогают ли пластиковые бутылки в арках авто отпугивать автоворов - ответ экспертов

Водитель / © Pexels

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Владельцы автомобилей часто вставляют пластиковые бутылки между аркой и колесом для уменьшения трения и шума. Хотя этот метод может несколько снизить звуки от подвески, на его эффективность влияет несколько факторов.

Об этом сообщает издание Vnedorognik.

Популярная версия утверждает, что пластиковые бутылки в арках могут помочь отпугнуть автоворов благодаря характерному скрежету во время движения. Кроме того, некоторые считают, что этот метод способствует охлаждению шин и предотвращает их перегрев.

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Эксперты уверяют, что мифы о пластиковых бутылках в арках не имеют практического подтверждения. Однако, если кто-то посторонний вставил бутылку под арку вашего автомобиля, это может быть сигналом, что вы пытаетесь выманить из машины для кражи или угона.

Напомним, ранее мы писали о том, что водители могут получить штраф более 250 тысяч. грн за загрязнение пешехода.