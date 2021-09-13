Понадобилось 23 часа: электрическая грузовик установил мировой рекорд, проехав на одном заряде 1 099 км

Эта модель имеет мощность в 680 "лошадей".

Электрический грузовик Futuricum установила мировой рекорд по длине пройденного пути на одном заряде.

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что на этом транспортном средстве установлены самые крупные среди электрогрузовиков Европы аккумуляторные батареи — суммарной вместимостью 680 кВт/ч. Они представляют собой четыре блока, каждый длиной около 2 м, шириной и высотой по 75 см, и массой около 1 100 кг.

Впрочем, несмотря на такие показатели, Futuricum сумел преодолеть 1 099 км без подзарядки. Грузовой автомобиль преодолел дистанцию на испытательной трассе Continental длиной 2,8 километра вблизи Ганновера в Германии. Команда использовала двух водителей заезда, который длился 23 часа и они менялись каждые четыре с половиной часа.

19-тонный грузовик Futuricum имеет мощность 680 л.с. Для рекордного заезда машину оборудовали высокоэффективными шинами с низким сопротивлением качения от Continental. Тягач с фурой прошел 392 круга кольцевой трассы длиной 2,8 километра, при средней скорости 50 км/ч.

Что касается запаса хода, то он составляет до 760 км. И это еще раз с тем, что его полная масса равна 19 тоннам. Для зарядки батарей пока доступна 150-киловатная станция, которая полностью "заполняет" их за 4,5 часа (3 часа до 80% емкости).

Машины швейцарской марки Futuricum построены на базе грузовиков Volvo — в этом случае модели FH, от которой заимствовали, в частности, комфортабельную кабину.

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