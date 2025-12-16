Попал в ДТП без "автогражданки": в страховой объяснили алгоритм действий

Автогражданка / © Auto24

Даже самый опытный водитель не застрахован от ДТП, ведь ситуация на дорогах часто зависит от действий других участников движения. Однако, что делать, если в момент аварии у вас оказался просроченный полис или страховка вообще отсутствует?

Алгоритм действий в такой непростой ситуации разъяснила генеральный представитель страховой группы ТАС Лариса Бездудна в Facebook.

Специалист пояснила, что недавно к ней обратился работающий на эвакуаторе клиент. Он сообщил, что приехал забирать попавшую в ДТП машину пострадавшего. Авто повредили, однако главная проблема заключалась в отсутствии у владельца страхового полиса. Полиция прибыла на место происшествия, однако после того как выяснилось, что пострадавших нет, отказалась участвовать в оформлении, посоветовав участникам ДТП самостоятельно составить европротокол. Бездудная подчеркнула, что это грубая ошибка.

«Европротокол составляется только тогда, когда у виновника и потерпевшего есть действующий полис „автогражданки“. В таком случае полиция не права, потому что они не проверили наличие полисов», — объяснила она.

Представитель ТАС заявила, что в такой ситуации потерпевший должен уплатить штраф 850 гривен за отсутствие страховки, но оформление ДТП со стороны полиции помогло бы ему получить компенсацию от страхового виновника. Лариса отметила, что после того, как машины разъехались, рассчитывать на возмещение ущерба уже не стоит. Пострадавшему придется ремонтировать машину за свой счет.

«Если вы в чем-то сомневаетесь, звоните пожалуйста своим страховым агентам, они подскажут вам, как правильно себя вести», — советует специалист.

Что делать в следующих случаях:

следите за сроками действия своих полисов, не игнорируйте оформление «автогражданки»;

не отказывайтесь от оформления ДТП в пользу устных договоренностей с другим участником;

требуйте от полиции оформление ДТП и вручение копий соответствующих документов;

записывайте все на фото и видео.

В Украине ежегодно фиксируется более 120 тысяч ДТП. По статистике, не менее 10% из них сопровождаются отсутствием страхового полиса. Если у виновника аварии нет действующей страховки, компенсацию берет на себя.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о том, что украинские водители уже в 2026 году смогут оформлять ДТП в приложении «Действие» — без полиции и бумаг. Правительство приняло постановление, открывающее путь к цифровому европротоколу.