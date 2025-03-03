Популярная ошибка водителей: почему неправильное крепление телефона вредит авто

Поскольку водителям запрещено держать телефон в руке, когда они за рулем, сейчас можно найти большой выбор специальных держателей.

Большинство водителей закрепляют смартфон на приборной панели автомобиля, чаще всего – по центру. Однако эксперты предостерегают: такая привычка может привести к определенным проблемам.

Об этом пишет "Твоя машина".

Сбои в климат-контроле. Современные автомобили оснащены датчиками температуры, регулирующими работу климатической системы. Если телефон перегревается из-за постоянной работы или теплого воздуха из дефлекторов, датчики могут получать ложные данные. Это приводит к некорректной работе климат-контроля и неправильному распределению воздуха в салоне.

Повреждение смартфона. Постоянное воздействие горячего или холодного воздуха может привести к повреждению аккумулятора телефона. Зимой, когда теплый воздух непрерывно дует на устройство, батарея может сдуться или даже детонировать.

Отвлечение внимания. Расположение телефона по центру панели заставляет опускать взгляд, что увеличивает риск аварийной ситуации. Эксперты рекомендуют крепить смартфон на уровне глаз, например в зоне лобового стекла, но так, чтобы он не мешал осмотру дороги.

Поэтому, выбирая место для навигатора, следует учитывать безопасность движения и сохранность автомобиля и гаджета.

Напомним, с наступлением весны автомобиль нуждается в тщательной диагностике, ведь зимние условия оставляют отражение на состоянии ключевых узлов и систем. Холод, реагенты и дорожная грязь могут повредить отдельные детали, поэтому важно своевременно проверить машину во избежание неисправностей в теплый период.

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