Популярные авто 2025 года, которые скрывают множество недостатков: антирейтинг от экспертов

Популярность бренда не всегда гарантирует надежность авто. Эксперты журнала Consumer Reports проанализировали модели, которые активно продаются в 2025 году, но имеют существенные недостатки. В список попали гибриды, электрокары и даже люксовые седаны, которые из-за технических проблем или неудачного дизайна могут разочаровать владельцев.

Об этом сообщило издание slashgear.

Ford Escape Hybrid (2025)

Гибрид Ford Escape демонстрирует хорошие показатели экономии топлива — 42 мили на галлон в городе (примерно 5,6 л топлива на 100 км, — Ред.) и 36 на трассе (6,5 литра на 100 км), однако это едва ли не единственное его преимущество. Авто получило немало критики из-за качества салона — вместо кожи использованы ткань и винил, а большинство элементов изготовлены из пластика. Из-за этого интерьер выглядит дешевле по сравнению с конкурентами.

Кроме того, Ford уже отозвал более 20 тысяч кроссоверов из-за проблем с аккумуляторами. Также ранее фиксировали утечки масла и ошибки в работе камеры заднего вида. Все это ставит под сомнение долгосрочную надежность модели, несмотря на ее популярность.

Nissan Pathfinder (2025)

Модель Pathfinder известна противоречивой историей — в предыдущих поколениях часто выходила из строя трансмиссия, возникали сбои двигателя и проблемы с цепью ГРМ. После обновления в 2021 году производитель заменил коробку передач на девятиступенчатую, что временно улучшило ситуацию и вернуло продажи.

Однако версия 2025 года все еще не лишена недостатков. Большинство комплектаций имеют мощность всего 284 л.с., что ограничивает возможности авто на сложной местности. Отзывы также указывают на слабый отклик руля и устаревшую мультимедийную систему, которая уступает аналогам у конкурентов, в частности Hyundai Palisade.

Mercedes-Benz GLC (2025)

В июне 2025 года Mercedes-Benz отозвал более 90 тысяч кроссоверов GLC из-за дефекта С-стойки кузова. Оказалось, что элемент не обеспечивает достаточной защиты при аварии, что повышает риск травм пассажиров.

Кроме этого, владельцы сообщают о неидеальной плавности хода: тормоза работают с задержкой, а мультимедийная система с большим экраном имеет сложное меню и дублирует функции на руле через сенсорные кнопки, что сбивает с толку.

Chrysler Pacifica Hybrid (2025)

Pacifica Hybrid — одна из самых популярных моделей минивэнов, но и одна из самых проблемных. За последние годы Chrysler несколько раз объявлял масштабные отзывы.

Среди них — ошибки в тормозной системе и гидравлике из-за ненадежного крепления суппорта, что может привести к потере контроля над управлением. Также в 2022-2025 годах компания отозвала более 250 тысяч минивэнов Pacifica и Voyager из-за дефекта подушек безопасности, которые могли не сработать при столкновении.

Кроме технических вопросов, новая Pacifica потеряла свое фирменное преимущество — систему складывания сидений второго ряда Stow 'n Go, что было одной из причин ее популярности.

Chevrolet Blazer EV (2025)

После серии сбоев в 2024 году General Motors удалось уменьшить количество проблем в модели Blazer EV. Однако полностью избежать их не удалось. В 2025 году компания отозвала около 40 тысяч электрокроссоверов из-за дефекта электропарковочного тормоза, который мешал вывести авто с паркинга или вызывал ошибки в системе.

Даже без технических неисправностей Blazer EV уступает конкурентам — запас хода у большинства полноприводных версий составляет всего 283 мили (около 455 км), что меньше, чем у Cadillac Lyriq. Также модель не поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, что может разочаровать пользователей.

Volkswagen Jetta (2025)

Компания Volkswagen обновила дизайн Jetta, сделав ее внешность более современной, но технически модель почти не изменилась. Под капотом остался 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 158 л.с. — этого недостаточно, чтобы конкурировать с другими авто в классе.

К тому же механическая коробка передач теперь доступна только в спортивной версии GLI, что уменьшает привлекательность модели для сторонников классического управления. Пластиковый салон и слабая динамика также не добавляют преимуществ.

Mercedes-Benz C-Class (2025)

Еще одна модель Mercedes попала в рейтинг из-за проблем с тормозной системой. Водители сообщают, что автоматическое торможение может срабатывать без видимых причин, создавая риск ДТП.

Кроме того, наблюдается задержка в работе педали тормоза и «пустое» ощущение при вождении. Хотя салон по-прежнему выполнен из высококачественных материалов, задний ряд оказался тесным, а комфорт при движении ниже, чем ожидают покупатели люксового седана.

Напомним, эксперты назвали 5 моделей популярных в Украине подержанных авто, которые могут показаться выгодной покупкой, но через год-два расходы на ремонт могут превысить их рыночную стоимость.