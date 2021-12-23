Популярный автопроизводитель отзывает свои электромобили из-за серьезной проблемы

Автомобиль в любой момент мог ускориться и устроить ДТП.

Корейскому автопроизводителю Hyundai Motor Corporation пришлось отозвать 2679 электрических Ioniq из-за того, что у них оказалась проблема с педалью акселератора.

В некоторых ситуациях автомобиль сам по себе начинал разгоняться, что очень рискованно. Об этом на официальном сайте сообщает агентство NHTSA.

На завод вернутся автомобили Ioniq, которые сошли с конвейера с 21 января 2016 по 24 июня 2019 года. Чаще всего, проблему наблюдают в тот момент, когда автомобиль переходит в энергосберегающий режим. Именно в нем индикатор EV Ready начинает мигать и мощность снижается, но на некоторых авто все происходит наоборот и вместо этого Ioniq ускоряется.

Чтобы обуздать свою "электричку", водителю нужно быстро нажать на педаль газа и отпустить и тогда авто понимает, что что-то не так и начинает останавливаться. Конечно, с такой проблемой ездить очень опасно, поэтому автопроизводитель должен исправить ошибки и предоставить покупателям надлежащий сервис.

В самой компании уверены, что проблема возникает из-за ухудшения состояния электрического заземления, что вызывает ошибку в сети контроллера авто.

Напомним, что Volvo отзовет более 460 тысяч автомобилей из-за неисправности подушки безопасности.