Популярный кроссовер KIA Sportage с треском провалил краш-тест: видео

Модель не получила ни одной звезды за безопасность.

Специалисты независимой организации Latin NCAP, испытывающие автомобили для латиноамериканского рынка, провели серию краш-тестов KIA Sportage четвертого поколения.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Генеральный секретарь Latin NCAP Алехандро Фурас заявил, что большинство автопроизводителей выпускают на европейские рынки те же модели, которые доступны в Латинской Америке. Однако здесь машины слабее базового уровня безопасности.

В базовой комплектации кроссовер оборудован двумя подушками безопасности и антиблокировочной системой торможения. По результатам столкновений с имитирующими препятствиями автомобили, Sportage признали опасным транспортным средством.

В результате краш-тестов безопасности KIA Sportage для пешеходов оценили в 58 процентов. В случае аварии водитель и передний пассажир кроссовера будут защищены на 48 процентов. В то же время, риск получения серьезных травм детьми при боковом ударе на скорости 50 километров в час или при переднем столкновении на скорости 64 километра в час составляет 75 процентов. Таким образом, независимые эксперты признали корейскую модель опасной. Как следствие, KIA Sportage получила ноль звезд из пяти за безопасность.

В Украине KIA Sportage доступен по цене от 532 321 грн. Именно эта модель стала самой популярной на украинском рынке новых машин по итогам ноября.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о том, какова альтернатива KIA Sportage на рынке.

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