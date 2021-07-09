Популярный среди украинцев кроссовер KIA Sportage вызвал невероятный ажиотаж на рынке

За первые сутки удалось собрать более 16 тысяч предзаказов.

Кроссовер KIA Sportage пятого поколения вызвал большой спрос на рынке.

Так, по информации автопроизводителя, в течение первых суток после начала приема предварительных заказов KIA Sportage 5 в Южной Корее на новинку поступило 16 078 заявок. Это абсолютный рекорд в сегменте среднеразмерных кроссоверов корейского производства.

Интересно, что до внутреннего рекорда марки Sportage не дотянул: он принадлежит среднеразмерному Sorento четвертого поколения, показатель которого на южнокорейском рынке — 18 941 предзаказ за сутки.

Руководство марки объясняет успех Sportage тем, что он не имеет аналогов в сегменте "инновационным салоном", который, как заявляют в KIA, выведет компакт-кросс в лидеры продаж. Салон, оформленный с оглядкой на "старший" Sorento получил единственный кластер, в котором объединены 12-дюймовые приборная панель и экран мультимедийной системы, а также "шайба" селектора вместо рычага.

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Добавим, сначала покупателям будут доступны 1,6-литровый турбированный бензиновый мотор TGDI. Он развивает мощность 180 л.с. и имеет крутящий момент 265 Нм. В качестве альтернативы предлагается 2-литровый турбодизель мощностью 186 л.с. и моментом в 417 Нм.

Для бензинового мотора доступны 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями и 6-ступенчатая "механика", а с дизелем в паре работает инновационный 8-ступенчатый "автомат". Чуть позже появятся гибридные версии — обычная и PHEV.

С момента запуска в 1993 году до мая прошлого года во всем мире было продано в общей сложности 6 136 357 единиц, что сделало его первой моделью KiIA, которая превысила глобальные совокупные продажи в 6 миллионов единиц.

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